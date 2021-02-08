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تعاون وشيك بين هيئة دبي للطيران والخطوط المغربية

دبي والمغرب
من اجتماع هيئة دبي للطيران المدني مع الخطوط الملكية المغربية
طيران

تعاون وشيك بين هيئة دبي للطيران والخطوط المغربية

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ناقشت هيئة دبي للطيران المدني مع الخطوط الملكية المغربية العديد من المواضيع المختصة بالطيران.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني محمد أهلي، في مكتبه رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو.

كما تضمن اللقاء حضور المدير العام لشركة الفجر للسياحة والسفر/‏ الوكيل المعتمد للطيران الملكي المغربي بدبي والمناطق الشمالية عايشة بوعودة، وذلك وفق قواعد السلامة والالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي تفرضها الهيئة في ظل الوضع الراهن، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وجرى خلال اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في الهيئة سعود كنكزار، بحث علاقات التعاون وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

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