بحثت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي في اجتماعها العاشر آلية تطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن تطبيق الحجر المؤسسي (بالفنادق) على جميع المسافرين القادمين إلى الكويت اعتبارا من يوم الأحد 21 فبراير الجاري، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.

وأكدت مصادر أن إلغاء قائمة الدول الـ 35 الممنوعة بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي أمر وارد، بشرط أن ينتهي قدوم المواطنين وتوافر الفنادق، وأن يحمل القادمون إقامات سارية المفعول، وفقا لصحيفة القبس.

ولفتت المصادر إلى اتصالات ومحاولات من قبل وزارة الصحة مع الشركات المنتجة للقاحات؛ مثل "أكسفورد" و"فايزر"، لتزويد البلاد بكميات من لقاحاتها، مشيرة إلى توجُّه لدى الوزارة، للوصول بعدد متلقّي اللقاح إلى 10 آلاف يوميا.