.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكويت تبحث تطبيق الحجر الفندقي على جميع القادمين

مطار الكويت كورونا
مطار الكويت
فيروس كورونا

الكويت تبحث تطبيق الحجر الفندقي على جميع القادمين

توقعات بإلغاء قائمة الدول الـ 35 الممنوعة 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بحثت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي في اجتماعها العاشر آلية تطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن تطبيق الحجر المؤسسي (بالفنادق) على جميع المسافرين القادمين إلى الكويت اعتبارا من يوم الأحد 21 فبراير الجاري، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.

وأكدت مصادر أن إلغاء قائمة الدول الـ 35 الممنوعة بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي أمر وارد، بشرط أن ينتهي قدوم المواطنين وتوافر الفنادق، وأن يحمل القادمون إقامات سارية المفعول، وفقا لصحيفة القبس.

ولفتت المصادر إلى اتصالات ومحاولات من قبل وزارة الصحة مع الشركات المنتجة للقاحات؛ مثل "أكسفورد" و"فايزر"، لتزويد البلاد بكميات من لقاحاتها، مشيرة إلى توجُّه لدى الوزارة، للوصول بعدد متلقّي اللقاح إلى 10 آلاف يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد