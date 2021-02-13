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أوروبا.. كورونا يعود بحركة المسافرين 25 عاماً للوراء

A stewardess takes the body temperature of a man at Paris-Orly Airport following the coronavirus outbreak in France. (File photo: Reuters)
مسافرون في أحد المطارات الفرنسية
فيروس كورونا

أوروبا.. كورونا يعود بحركة المسافرين 25 عاماً للوراء

المطارات الأوروبية فقدت 1.72 مليار مسافر في 2020

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بروكسل - رويترز

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أظهرت بيانات من اتحاد تجاري إقليمي الجمعة تهاوي حركة المسافرين عبر مطارات أوروبا العام الماضي إلى مستويات 1995، بينما أبلت مراكز النقل الجوي في تركيا وروسيا حسنا مقارنة مع نظيراتها في غرب أوروبا.

وقال تقرير مجلس المطارات الدولي لمنطقة أوروبا إن المطارات الأوروبية فقدت 1.72 مليار مسافر في 2020، بما يتجاوز 70% بسبب جائحة فيروس كورونا، لتعود حركة السفر إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل طفرة النقل الجوي منخفض التكلفة.

وقال أوليفر يانكوفيتش رئيس مجلس المطارات في بيان "لا يمكن لأي قطاع أن يستوعب صدمة كهذه بمفرده".

وأضاف أن المبالغ المخصصة لدعم مطارات المنطقة لم تتجاوز 2.2 مليار يورو (2.66 مليار دولار) حتى الآن، أي أقل من 8% من فاقد إيرادات العام الماضي.

وأوضح المجلس أن مطارات الاتحاد الأوروبي كانت الأشد تضررا، لا سيما بسبب حجم أسواق الطيران الداخلي في روسيا وتركيا ومتانتها النسبية - فضلا عن قيود سفر وإغلاقات أقل صرامة.

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وعانت فرانكفورت من أكبر تراجع في حركة المسافرين على مستوى مراكز النقل الجوي الرئيسية، بانخفاض بلغ 73% ثم مطار لندن هيثرو وأمستردام-شيبول وباريس شارل ديجول.

وبحلول الربع الأخير من العام الماضي، أصبح مطار إسطنبول الأنشط في أوروبا، ثم إسطنبول-صبيحة كوكجن وموسكو-شيريميتييفو.

وتراجعت حركة المسافرين عبر مطارات الاتحاد الأوروبي 84% في الربع الرابع، مقارنة مع انخفاض بلغ 64% خارج الاتحاد.

وقال يانكوفيتش "مساعدة المطارات ضرورية لإعادة بناء خطوط النقل الجوي وتقديم دعم فعال للمجتمعات المحلية والإقليمية وللسياحة".

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