أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اليوم الأحد، مبادرة تأشيرة الإقامة الإبداعية التي تهدف إلى دعم المبدعين في مختلف فئات المجالين الثقافي والإبداعي.

تتضمن الفئات التي يحق لها الحصول على تأشيرة "الإقامة الإبداعية" جميع العاملين في الوظائف الإبداعية والثقافية، من بينها التراث، الفنون الأدائية، الفنون البصرية، التصميم والحرف اليدوية، النشر، الألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص الإقامة والعمل للمبدعين في أبوظبي، سعياً إلى تعزيز المشهد الإبداعي المتنامي في الإمارات، نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد خليفة المبارك: "تلتزم أبوظبي برعاية المواهب الإبداعية الموجودة في دولة الإمارات إلى جانب جذب واستقطاب المبدعين من أصحاب الأفكار المتفرّدة والريادية من المنطقة والعالم، وستوفر تأشيرة الإقامة الإبداعية للحاصلين عليها وصولاً إلى المرافق الفنيّة ذات المستوى العالمي، فضلاً عن بيئة عمل جاذبة وملهمة وآمنة".

وأضاف أن "دعم القطاعات الثقافية والإبداعية سيظل من أولويات الدائرة، ويأتي إطلاق هذه التأشيرة ليعكس مدى سرعتنا ومرونتنا في إطلاق أي مبادرات ذات الصلة على الصعيد العالمي".

وأوضحت الدائرة في بيان أنه عند الانتقال إلى أبوظبي، سيشعر المستفيدون من (تصريح إقامة المبدعين) بأنهم في مركز ثقافي عالمي يضم مجموعة من المتاحف عالمية المستوى، ومراكز الخدمات المجتمعية والفنون المسرحية، والمعارض والمنصات الفنية، فضلاً عن مجتمع فني عريق.