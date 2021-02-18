أعلنت مصادر أن روسيا ستستأنف الرحلات المباشرة مع شرم الشيخ والغردقة.

وكانت لجنة التفتيش والأمن الروسية قد وصلت في 28 يناير الماضي، إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ لتفقد الإجراءات الأمنية بهما استعداداً لعودة رحلات الطيران والسياحة الروسية.

وأكد مصدر أمني بمطار الغردقة الدولي أن لجنة التفتيش والأمن الروسية وصلت يوم الخميس اواقع في 28 يناير إلى مطار الغردقة، وبدأت في مباشرة عملها، موضحا أن اللجنة مكونة من 5 خبراء من وزارة النقل والطيران والسياحة والأمن الروسي.

وكان المصدر الأمني قد ذكر أن الوفد سيقوم بعملية تفتيش على الإجراءات الأمنية بمنطقة دخول الركاب من المطار حتى وصولهم للطائرة، وكذلك إجراءات السلامة والأمن للركاب من أرض المطار حتى خروجهم إلى الفنادق، والاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت رحلات الطيران والسياحة الروسية إلى مصر قد توقفت بعد سقوط طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر من العام 2015 وعلى متنها 224 شخصا.

وسقطت الطائرة قرب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، وقالت السلطات المصرية وقتها إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء المجاورة.