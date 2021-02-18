تستعد شركة فلاي دبي لانضمام طائرات بوينغ 737 ماكس إلى أسطولها مجدداً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، اليوم الخميس، إن طائرة بوينغ 737 ماكس تعد جزءًا لا يتجزأ من أسطول فلاي دبي، متابعاً :"لدي ثقة كاملة في الطائرة مع عودتها إلى خدمة المسافرين، السلامة هي المبدأ الأساسي لعملنا. قلنا إننا لن نعيد الطائرة إلى الخدمة إلا عندما يكون ذلك آمنًا وهذا الوقت هو الآن".

بشأن جهود الهيئة العامة للطيران المدني وهي الجهة الرقابية والتنظيمية قال الغيث، نقلاً عن بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "لقد لعبت الهيئة العامة للطيران المدني دورًا رئيسيًا إلى جانب الجهات التنظيمية الأخرى خلال المراجعة التي استمرت 20 شهرا لطائرة بوينغ 737 ماكس".

وأوضح أن الهيئة حددت إطارا واضحا ودقيقا للتحسينات والتعديلات على الطائرة التي يجب الوفاء بها قبل إعادة الطائرة إلى خدمة المسافرين بما فيها تدريب الطيارين الإضافي والإلزامي، و"سوف تمتثل فلاي دبي لجميع المتطلبات قبل أن نسمح للطائرة بالانضمام إلى أسطولنا".

وقالت فلاي دبي، إنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة، الإعلان عن دخول طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس الخدمة، وسيتم الإعلان عن الوجهات التي ستعمل عليها الطائرة ضمن شبكة فلاي دبي في وقت لاحق.

كانت طائرة بوينغ 737 ماكس، قد مُنع تحليقها في جميع أنحاء العالم بعد حادثتين لها، لقي فيهما مئات الأشخاص حتفهم، الأمر الذي وضع الشركة المصنعة في أزمة، وفي 29 ديسمبر 2020، أقلعت أول رحلة تجارية للطائرة في الولايات المتحدة.

وتوجت خلاصة العمل والإجراءات اللاحقة للمراجعة بالموافقة على إعادة الطائرة إلى الخدمة من قبل هيئة الطيران الفيدرالية (FAA)، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والهيئات التنظيمية الأخرى في العالم.

وتعود الطائرة إلى الخدمة بعد أن خضعت لواحدة من أكثر مراجعات السلامة أهمية في التاريخ.