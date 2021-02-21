أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تمديد منع دخول الأجانب حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية.

وأضافت في بيان نشر على "تويتر" أنه سيتم تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.

وبالتزامن، اتخذت الجهات الأمنية والصحية تدابيرها لمواكبة العودة مع التأكيد على منع دخول أي راكب على الرحلات القادمة إلى الكويت إلا من خلال التسجيل في منصة (كويت مسافر). كما أعلن 45 فندقاً الاستعداد لاستقبال العائدين والتنسيق مع الطيران المدني بهذا الشأن.

يستأنف مطار الكويت الدولي اليوم استقبال الركاب القادمين عبر الرحلات المباشرة من عشرات الدول بعد توقف منذ أكثر من نصف عام عقب تصنيف 35 دولة "محظورة" بيد أن إجراءات العودة تنص على إلزام العائدين من الدول "العالية الخطورة" بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية مدة 14 يوماً.

واستناداً إلى القرار الجديد الصادر عن الجهات الحكومية والإدارة العامة للطيران المدني، فإن ثمة متغيرات جديدة ستشهدها الرحلات الجوية في البلاد، تستند إلى عاملين أساسيين، هما المعايير الصحية الجديدة التي سيتم اعتمادها من اليوم لتفادي تداعيات انتشار "كورونا" لا سيما مع تزايد السلالات المتحورة منه، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للفنادق الراغبة في استقبال العائدين من الخارج خلال فترة الحجر المؤسسي التي تبلغ 14 يوماً للقادمين من الدول العالية الخطورة (الدول الـ35 المحظورة سابقاً والتي أضيف إليها 33 دولة جديدة)، و7 أيام للقادمين من الدول الأخرى.

في هذا السياق، أعلنت الادارة العامة للطيران المدني أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول العالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" اعتباراً من اليوم، أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى فسيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أيام أخرى في المنزل.

وأوضحت "الطيران المدني" أن هذه الإجراءات الجديدة، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لاسيما بعد ظهور السلالات المتحورة، بحسب "الجريدة" الكويتية.

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى اشعار آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي . pic.twitter.com/qlF0efdLCB — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) February 20, 2021

وذكرت أنه يستثنى من الحجر المؤسسي المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج والطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج والقصّر دون 18 عاما والمسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبية، على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوماًً.

وأكد البيان أنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكويت، الا من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".

وكشف المتحدث الرسمي في "الطيران المدني"، سعد العتيبي، أن الكويت مستمرة بتشغيل الحد الأدنى من رحلات الطيران التجاري، على ألا يتجاوز عدد الركاب في كل رحلة 35 راكباً نظراً للإجراءات الاحترازية، التي تمر بها دول العالم تجاه جائحة فيروس كورونا.