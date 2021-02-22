السيناريو يتكرر.. طائرات بوينغ 777 تتوقف عن العمل

أوقفت شركات الطيران في اليابان والولايات المتحدة العشرات من طائرات بوينغ 777 بعد عطل كبير في المحرك تعرضت له رحلة United Airlines رقم 328 فوق دنفر في نهاية هذا الأسبوع.

ووفقاً للتحقيق المستمر الذي يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل، تسببت اثنتان من شفرات المروحة في المحرك رقم 2 للطائرة في حدوث كسور.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توجيهاً لصلاحية الطيران في حالات الطوارئ يتطلب عمليات تفتيش فورية أو مكثفة لطائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات معينة من طراز Pratt & Whitney PW4000.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا من المحتمل أن يؤدي إلى إخراج الطائرات من الخدمة.

كما طلبت بوينغ من شركات الطيران التوقف عن تحليق الطائرات المجهزة بالمحرك، وأوصت بإيقاف أكثر من 120 طائرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

إلى ذلك، أشارت شركة United Airlines إلى أنها أوقفت طواعية 24 طائرة من طراز بوينغ 777 تستخدم محركات Pratt & Whitney PW4000 وتتوقع أن عددا قليلا فقط من العملاء قد يتعرضون للإزعاج.

وأمر مكتب الطيران المدني الياباني شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة All Nippon Airways بإخراج طائراتها المتضمنة المحركات نفسها من الخدمة.

وتمتلك شركة الخطوط الجوية اليابانية 14 طائرة من هذا النموذج، بينما تمتلك شركة All Nippon Airways ما يصل إلى 19 طائرة من هذا النموذج.