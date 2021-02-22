طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى نيوارك عبر أثينا

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدماتها اليومية إلى مدينة نيوارك عبر أثينا اعتباراً من 1 يونيو، لتضاف وجهة جديدة تنضم إلى شبكة طيران الإمارات في الولايات المتحدة البالغة عشر وجهات بعد استئناف الخدمات إلى سياتل وبوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جون كينيدي وواشنطن العاصمة ودالاس وسان فرانسيسكو والأخيرة سيتم استئنافها في 2 مارس.

ووفقاً لموقع "آير كارغو" ستعمل رحلة دبي - أثينا - نيوارك يومياً بطائرة بوينج 777-300ER ذات ثلاث درجات، لتكمل رحلات طيران الإمارات اليومية المزدوجة إلى نيويورك حيث تواصل الشركة التوسع في جميع أنحاء أميركا الشمالية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

سيؤدي استئناف الارتباط بين اليونان والولايات المتحدة إلى فتح الرحلات على مدار العام، وتسهيل التجارة، وتعزيز السياحة وإفادة المستهلكين من خلال تزويدهم بالاختيار والراحة.

كما ستزيد طيران الإمارات رحلاتها إلى العاصمة اليونانية أثينا، وتسير رحلاتها يومياً لدعم الخدمة المستأنفة حديثاً.

ستغادر رحلة طيران الإمارات رقم EK209 دبي في الساعة 1050، لتصل أثينا في الساعة 1500 قبل أن تغادر مرة أخرى في الساعة 1735 وتصل إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في الساعة 2120 في نفس اليوم. ستغادر رحلة العودة EK210 من نيوارك في الساعة 2355، لتصل أثينا في الساعة 1605 في اليوم التالي. ستغادر الرحلة EK210 مرة أخرى من أثينا في اليوم التالي في الساعة 1805 متجهة إلى دبي حيث ستصل في الساعة 2335.