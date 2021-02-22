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بريطانيا.. حظر مؤقت لتحليق طائرات بوينغ 777 بعد حادث دنفر

A Boeing 777/200 of United Airlines is seen at the gate at Denver International Airport (DIA) on July 30, 2020, in Denver, Colorado. (AFP)
جدل حول محركات بوينغ 777
طيران

بريطانيا.. حظر مؤقت لتحليق طائرات بوينغ 777 بعد حادث دنفر

بعد قرار ياباني أميركي مماثل

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دبي - العربية.نت

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أعلنت بريطانيا تعليق دخول طائرات بوينغ 777 إلى أجوائها مؤقتا بعد حادث دنفر في وقت أوقفت فيه شركات الطيران في اليابان والولايات المتحدة العشرات من طائرات بوينغ 777.

يأتي هذا التحرك بعد عطل كبير في المحرك تعرضت له رحلة United Airlines رقم 328 فوق دنفر في نهاية هذا الأسبوع.

ووفقاً للتحقيق المستمر الذي يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل، تسببت اثنتان من شفرات المروحة في المحرك رقم 2 للطائرة في حدوث كسور.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توجيهاً لصلاحية الطيران في حالات الطوارئ يتطلب عمليات تفتيش فورية أو مكثفة لطائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات معينة من طراز Pratt & Whitney PW4000.

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