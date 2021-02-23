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تضاعف مبيعات EasyJet بـ4 مرات بعد قرار استئناف الرحلات

إيزي جت
شركة النقل البريطانية "EasyJet"
اقتصاد بريطانيا

تضاعف مبيعات EasyJet بـ4 مرات بعد قرار استئناف الرحلات

في الساعات التي تلت إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن استئناف الرحلات الدولية في الـ17 من مايو المقبل

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دبي - العربية.نت

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تضاعفت مبيعات تذاكر شركة النقل البريطانية "EasyJet" بأكثر من 4 مرات في الساعات التي تلت إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن استئناف الرحلات الدولية في الـ17 من مايو المقبل.

وأكدت شركة السياحة والسفر TUI AG أن الحجوزات إلى إسبانيا وتركيا واليونان لقضاء عطلة الصيف قفزت بـ6 أضعاف في ليلة واحد.

يُشار إلى أن سهم EasyJet قد سجلا مكاسب لليوم الثاني على التوالي في ضوء التوقعات بزيادة الطلب على السفر خلال الأشهر المقبلة.

وكانت شركات طيران قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، بسبب فرض الحجر على القادمين في يونيو الماضي.

كما قامت كل من برتش إيرويز و فيرجن و إيزي جت في وقت سابق، بتسريح ما بين 20 و30% من العاملين هذه الشركات.

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