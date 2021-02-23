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بريطانيا تمنع طائرات بيونغ 777 من التحليق في أجوائها

بوينغ

بريطانيا تمنع طائرات بيونغ 777 من التحليق في أجوائها

بعد انفجار محرك طائرة يونايتد إيرلاينز

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دبي - العربية.نت

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منعت بريطانيا طائرات بوينغ 777 العاملة بمحركات Pratt & Whitney، من التحليق في أجوائها، بعد انفجار محرك طائرة طيران يونايتد إيرلاينز قبل أيام.

وذكرت هيئة الطيران المدني البريطانية أن الشركات في المملكة لا تستخدم هذا الطراز. يأتي ذلك بعد توصية شركة بوينغ بوقف رحلات 128 طائرة مزودة بهذه المحركات حول العالم.

من جهتها أوقفت شركة مصر للطيران تشغيل أربع طائرات من هذا الطراز بناء على توصية الشركة.

وذكرت هيئة التحقيق في الحوادث الجوية الأميركية أن شفرات مروحة المحرك أظهرت أضرارا نتيجة الاستخدام المفرط , وقد تكون سببا في انفجار المحرك.

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