دبي تختصر رحلة المسافر ببصمتي العين والوجه إلى 5 ثوانٍ

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رسمياً، مشروع "رحلة المسافر الذكية"، التي تختصر رحلة المسافر إلى خمس ثوانٍ، باستخدام بصمتي العين والوجه من خلال إجراءات سلسة، وفعلت الخدمة على 122 بوابة ذكية في صالات الدخول والمغادرة في مطارات دبي.

وتبدأ رحلة المسافر الذكية، منذ لحظة الحصول على بطاقة صعود الطائرة والتسجيل المسبق ومن ثم العبور عبر البوابات الذكية في صالة المغادرة، ضمن خدمة تعد الأكثر تطوراً في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عمليات المرور عبر منطقة الجوازات وخلق تجربة سفر سلسة.

وقال مدير عام الإدارة، اللواء محمد المري، خلال جولة جولة لممثلي الوسائل الإعلامية في مطار دبي الدولي مبنى 3، إن الإدارة سباقة في الاعتماد على الابتكار في خدماتها ومشروعاتها الذكية، وتعزيز دورها الريادي على المستوى المحلي والعالمي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تجعل من تجربة المتعامل سلسة وسريعة وبما يتماشى مع رؤية القيادة بجعل دبي مدينة ذكية بالكامل، نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف المري أن إقامة دبي ضمن مسيرتها في العمل الاستباقي لتطوير خدماتها، استخدمت النظم الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة سفر ذكية باستخدام بصمة الوجه في بعض خدماتها، وتأتي خدمة البوابات الذكية ضمن مشروع تم دراسته وتجربته مسبقاً على أرض الواقع وتحقق بفضل جهود ومساعي فريق العمل الذي نفذ المشروع بإخلاص وتفانٍ.

وقال مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية في الإدارة، العميد طلال الشنقيطي، إنه تم تطوير البوابات الذكية وعددها 122 بوابة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، وتحديث أنظمتها، بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام المرور عبرها من خلال بصمتي العين والوجه دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر من خلال النظر في الشاشة عند النقطة الخضراء الموجودة في البوابة ليتم التعرف إليه من خلال بصمة في فترة لا تتجاوز خمس ثوانٍ.

ولفت إلى أن إقامة دبي سباقة في تطبيق هذه الخدمات النوعية، وذكر أن الخدمة الذكية تعزز الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتقال عدوى كورونا، حيث لا يحتاج المسافر إلى استخدام يديه في المطار حتى بلوغ الطائرة.

وأكد الشنقيطي أن نسبة الخطأ خلال استخدام الخدمة الجديدة "صفر" حيث يتم تسجيل بيانات القادمين للدولة بمجرد وصولهم، فضلاً عن أخذ بصمتي الوجه والعين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إنه من المتوقع أن يسافر عبر مطارات دبي خلال شهر فبراير الجاري نحو مليوني مسافر، كما ستشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في أعداد المسافرين مع دخول أشهر الصيف والنجاح عالمياً في الحد من تداعيات "كوفيد-19".