"الطيران المدني": لا طائرات بمحركات بي دبليو 400 في الإمارات

قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إنها تعمل بصورة وثيقة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية لمراقبة الوضع الحالي الخاص بإدخال أية تحديثات على طائرة بوينغ 777 المجهزة بمحرك بي دبليو 400 "PW4000".

وأضافت الهيئة أن الشركات الإماراتية لا تشغل حاليًّا أية طائرة مسجلة تعمل بمحركات بي دبليو 400، كما لا توجد أية طائرة أجنبية بهذا المحرك تعمل في مطارات الإمارات ومجالها الجوي.

وأضافت الهيئة أن الإجراءات المُتخذة من طرف دولة التصميم والدول التي تشغل هذه الطائرات كافية ولا توجد حاجة لاتخاذ أية إجراءات إضافية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المرحلة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتابعت: "نحن نقوم بمراقبة الوضع باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

كانت بريطانيا منعت طائرات بوينغ 777 العاملة بمحركات Pratt & Whitney، من التحليق في أجوائها، بعد انفجار محرك طائرة طيران يونايتد إيرلاينز قبل أيام.

وذكرت هيئة الطيران المدني البريطانية أن الشركات في المملكة لا تستخدم هذا الطراز. يأتي ذلك بعد توصية شركة بوينغ بوقف رحلات 128 طائرة مزودة بهذه المحركات حول العالم.

من جهتها أوقفت شركة مصر للطيران تشغيل أربع طائرات من هذا الطراز بناء على توصية الشركة.

وذكرت هيئة التحقيق في الحوادث الجوية الأميركية أن شفرات مروحة المحرك أظهرت أضرارا نتيجة الاستخدام المفرط، وقد تكون سببا في انفجار المحرك.