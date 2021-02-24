.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دبي لصناعات الطيران تؤجر 7 طائرات لشركة إنديغو الهندية

دبي لصناعات الطيران
طائرة تابعة لشركة دبي لصناعات الطيران
طيران

دبي لصناعات الطيران تؤجر 7 طائرات لشركة إنديغو الهندية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، عن توقيع اتفاقيات إيجار طويلة الأجل لسبع طائرات من طراز "إيرباص إيه 321 نيو" مع شركة "إنديغو"، أكبر شركة طيران ركاب في الهند، وتشغل الطائرات السبع بواسطة محركات الدفع الجوي "ليب" من شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، كما من المقرر تسليمها خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن هذه الطائرة موفّرة للوقود ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا بالاستثمار في طائرات جديدة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود لتقليل انبعاثات الكربون والنيتروجين، وكذلك الضوضاء مع زيادة الأداء والموثوقية والاستدامة البيئية في الوقت نفسه.

وأضاف: "علاوة على ذلك، يسعدنا تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع شركة "إنديغو" وسوف يسهم طرح هذه الطائرات في توسيع نطاق المنتجات المميزة التي تقدمها الشركة، نقلاً عن صحيفة "البيان"، اليوم الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد