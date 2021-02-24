دبي لصناعات الطيران تؤجر 7 طائرات لشركة إنديغو الهندية

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، عن توقيع اتفاقيات إيجار طويلة الأجل لسبع طائرات من طراز "إيرباص إيه 321 نيو" مع شركة "إنديغو"، أكبر شركة طيران ركاب في الهند، وتشغل الطائرات السبع بواسطة محركات الدفع الجوي "ليب" من شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، كما من المقرر تسليمها خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن هذه الطائرة موفّرة للوقود ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا بالاستثمار في طائرات جديدة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود لتقليل انبعاثات الكربون والنيتروجين، وكذلك الضوضاء مع زيادة الأداء والموثوقية والاستدامة البيئية في الوقت نفسه.

وأضاف: "علاوة على ذلك، يسعدنا تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع شركة "إنديغو" وسوف يسهم طرح هذه الطائرات في توسيع نطاق المنتجات المميزة التي تقدمها الشركة، نقلاً عن صحيفة "البيان"، اليوم الأربعاء.