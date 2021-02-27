إعادة إغلاق أكبر مدن نيوزيلندا بسبب انتشار كورونا

أعادت السلطات في نيوزيلندا إغلاق أكبر مدن البلاد "أوكلاند" بسبب انتشار فيروس كورونا، وهي ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإغلاق خلال الشهر الحالي.

وكانت أوكلاند دخلت منتصف الشهر الحالي في إغلاق لثلاثة أيام في محاولة لاحتواء أول بؤرة إصابات بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وأمرت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن بفرض الإغلاق لمدة ثلاثة أيام في أوكلاند بعد رصد ثلاث إصابات لدى عائلة واحدة، بحسب وكالات أنباء.

ويشمل الإجراء مليوني نسمة طُلب منهم البقاء في المنزل، وستبقى المدارس والمتاجر مغلقة، باستثناء الشركات التي تعتبر "أساسية".

وأوضحت وزارة الصحة أن الأبحاث أظهرت أن اثنين من المرضى مصابان بالنسخة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا. ولم تعرف بعد نتائج فحوصات الشخص الثالث.