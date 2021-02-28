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مصر تتوقع عودة مستويات السياحة لما قبل كورونا بحلول خريف 2022

سياحة مصر
اقتصاد مصر

مصر تتوقع عودة مستويات السياحة لما قبل كورونا بحلول خريف 2022

الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت وصول 270-290 ألف سائح في المتوسط ​​شهرياً

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دبي - العربية.نت

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قال وزير السياحة المصري، خالد العناني، إن الإحصائيات الدولية تتوقع عودة حركة السياحة إلى مستويات 2019، بحلول خريف 2024، ومع اعتماد اللقاح واختفاء جائحة كورونا في العالم، نتوقع أن نصل في مصر بحلول خريف 2022، إلى أرقام معقولة في السياحة، نظراً لطبيعة الوجهات السياحية المكشوفة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت، أن معظم الدول التي فتحت السياحة أغلقت مرة أخرى، بينما في مصر يعود عدد السياح تدريجياً مع سمعة جيدة للمقصد السياحي المصري والتزام العاملين بالقطاع بالإجراءات الاحترازية.

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وقال الوزير إن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت وصول 270-290 ألف سائح في المتوسط ​​شهرياً، ارتفاعا من 90 ألف سائح في يوليو عقب استئناف رحلات الطيران بعد فترة الإغلاق.

وأشار إلى افتتاح عدد من المتاحف قريباً منها المتحف الكبير ومتحف الحضارة ومتحف العاصمة، مع التركيز في الوقت الحالي على تجهيز البنية التحتية.

كانت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري قد أشارت إلى تراجع إيرادات القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 3.4 مليار دولار وبنسبة 80.8% على أساس سنوي. وأشار "المركزي المصري" إلى أن إيرادات قطاع السياحة تراجعت إلى 801 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل نحو 4.19 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وسجلت إيرادات السياحة المصرية نحو 9.85 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2019 / 2020، مقابل نحو 12.57 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019.

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