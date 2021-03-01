بين 200 و600 درهم لكل مقعد..الإماراتية تسمح بشراء المقاعد الخالية

أصبح الآن في إمكان عملاء الدرجة السياحية في طيران الإمارات الاستمتاع بمزيد من الخصوصية ومساحة أرحب على متن الطائرة بفضل الخيار الجديد لشراء ما يصل إلى 3 مقاعد مجاورة خالية على الرحلة.

وسوف تعرض طيران الإمارات هذا الخيار لجميع عملاء الدرجة السياحية الذين لديهم حجز مؤكد، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

إلا أن حجز المقاعد الخالية لن يتاح مسبقاً وسيكون حسب توفرها، حيث تُعرض للشراء على كاونتر إجراءات السفر في المطار قبل مغادرة الرحلة.

يذكر أن التكلفة ستتراوح بين 200 و600 درهم إماراتي لكل مقعدٍ خالٍ.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت أنها ستستأنف خدماتها اليومية إلى مدينة نيوارك عبر أثينا اعتباراً من 1 يونيو، لتضاف وجهة جديدة تنضم إلى شبكة طيران الإمارات في الولايات المتحدة البالغة عشر وجهات بعد استئناف الخدمات إلى سياتل وبوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جون كينيدي وواشنطن العاصمة ودالاس وسان فرانسيسكو والأخيرة سيتم استئنافها في 2 مارس.

ووفقاً لموقع "آير كارغو" ستعمل رحلة دبي - أثينا - نيوارك يومياً بطائرة بوينج 777-300ER ذات ثلاث درجات، لتكمل رحلات طيران الإمارات اليومية المزدوجة إلى نيويورك حيث تواصل الشركة التوسع في جميع أنحاء أميركا الشمالية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".