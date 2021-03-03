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فرصة مجانية للسفر إلى القمر.. الاشتراك للجميع حتى 14 مارس الجاري

رحلة إلى القمر
صورة من سطح القمر .. المصدر (ناسا)
الفضاء

فرصة مجانية للسفر إلى القمر.. الاشتراك للجميع حتى 14 مارس الجاري

على متن رحلة "سبيس إكس" المتجهة للقمر عام 2023

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دبي - العربية.نت

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عرض الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا 8 رحلات مجانية على متن رحلة "سبيس إكس" المتجهة للقمر، لثمانية أشخاص من جميع أنحاء العالم على متن رحلة فضاء مجدولة عام 2023.

وقال الملياردير الياباني، البالغ من العمر 45 عاماً ، المتخصص في قطاع الأزياء، عبر مقطع فيديو نُشر على "تويتر" ، إنه اشترى 8 مقاعد من أصل 12 مقعدا على متن رحلة الشركة التي يملكها إيلون ماسك، داعياً الأفراد من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه في المهمة.

وحدد مايزاوا معيارين فقط يجب أن يستوفيها المتقدمون، وهي أن يكونوا مستعدين لتجربة أشياء جديدة بمنتهى الجرأة والحماسة وبشكل خلاق، فضلاً عن استعدادهم لمساعدة أعضاء الطاقم الآخرين على فعل الأمر ذاته، نقلاً عن صحيفة "البيان".

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ونقلت الصحيفة عن موقع "إن دي تي في" الهندي، أن فترة التقديم ستكون مفتوحة حتى 14 مارس الجاري، بعدها سيتم إجراء التقييمات الأولية بحلول 21 مارس.

ولم تذكر مواعيد نهائية للمراحل التالية ولكن من المقرر إجراء المقابلات النهائية والفحوصات الطبية في أواخر مايو 2021، وفقاً لموقع مايزاوا الإلكتروني.

كان الملياردير قد خطط في الأصل لاصطحاب نحو ستة إلى ثمانية "فنانين" معه، لكنه ادعى منذ ذلك الحين أنه وسع تعريفه لمفهوم "الفنان" وكنهه.

الجدير بالذكر أن مايزاوا تصدر عناوين الصحف عام 2013 عندما أصبح أول شخص يشتري مقعداً على متن مهمة SpaceX إلى القمر.

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