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رئيسة HVS للعربية: قطاع السياحة يحتاج 4 سنوات للتعافي

سياحة

رئيسة HVS للعربية: قطاع السياحة يحتاج 4 سنوات للتعافي

أسعار أسهم الفنادق تعكس النظرة المستقبلية لها 

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دبي - العربية.نت

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قالت هلا مطر شوفاني رئيسة HVS للاستشارات الفندقية في الشرق الأوسط, إفريقيا وجنوب آسيا، إن التعافي الكامل لقطاع السياحة والفنادق حول العالم سيكون بحلول عامي 2024 و2025، أي أنه بحاجة من 3 إلى 4 سنوات.

وأوضحت أن الارتفاع في أسعار أسهم شركات الفنادق يعكس النظرة المستقبلية والتعافي المرتقب للشركات، إذ إن الوضع الحالي مازال قاتماً، في ظل حظر السفر وإغلاق الاقتصاد في دول آسيوية وأوروبية.

وأشارت إلى أن التعافي يرتكز على عدة عوامل منها توزيع اللقاح والأهم هو بروتوكولات السفر بين الدول وبعضها.

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وأوضحت أن الدول التي أثبتت جديتها في معالجة الأزمة ستشهد تعافيا أسرع من الدول الأخرى.

وتيرة التعافي بالمنطقة العربية

وأوضحت أن وتيرة التعافي في الأسواق العربية ستكون مماثلة للتوقعات العالمية، في ظل أن المنطقة تعتمد على السياحة الدولية.

ويستثنى من ذلك الإمارات التي تستقبل معرض إكسبو خلال العام الجاري، وقطر التي تستقبل كأس العالم العام المقبل، وهو ما سيزيد الطلب على الفنادق.

وأشارت إلى أن السعودية ستشهد تعافيا أسرع في السياحة الداخلية.

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