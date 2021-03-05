هذه المدينة العربية.. ثالث أفضل مدينة للعمل بالعالم

اختيرت دبي كثالث أفضل مدينة على مستوى العالم يرغب العمال من كافة أنحاء العالم في الانتقال إليها للعيش والعمل في 2021، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع.

نشرت مجموعة "بوسطن كونسالتينغ" البريطانية، أمس، وأجرته خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، بالتعاون مع شبكة "ذا نتورك" البلجيكية العالمية لخدمات التوظيف.

وجاءت أبوظبي في المركز الخامس عالمياً وفقاً لنتائج نفس الاستطلاع، الذي أُجري على عينة قوامها 209 آلاف عامل ينتمون إلى 190 دولة، وذلك بُغية التعرف إلى تفضيلاتهم بشأن الدول والمدن، وكذلك الظروف التي يرغبون في العمل بها في 2021، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وقفزت دبي ثلاثة مراكز بالمقارنة مع تصنيفها في آخر إصدار من هذا الاستطلاع، الذي أجري في 2018، ونالت هذا العام 14% من أصوات العمال المشاركين، بينما حصلت أبوظبي على نسبة 11%، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها أيضاً كل من طوكيو وسنغافورة.

إلى ذلك، احتلت دبي المركز الأول على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الثامن على مستوى العالم في قائمة أكثر المدن المرحبة بالسائحين والزوار والصديقة لهم، والتي نشرها الموقع الشبكي التابع لشركة "راف جايدز" البريطانية الشهيرة المتخصصة في إصدار الأدلة السياحية كما احتلت الإمارة المرتبة الثالثة عالمياً، ضمن أكثر المدن التي يرغب العاملون بالانتقال للعيش فيها خلال 2021.