.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أبوظبي تؤكد دور الثقافة في الحركة السياحية للعاصمة

اقتصاد

أبوظبي تؤكد دور الثقافة في الحركة السياحية للعاصمة

انطلاق فعاليات القمة الثقافية تحت شعار الثقافة ودورها في دفع النمو الاقتصادي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انطلقت اليوم فعاليات القمة الثقافية في أبوظبي التي ستنعقد على مدار 3 أيام بشكل افتراضي تحت شعار الثقافة ودورها في دفع النمو الاقتصادي. وتستضيف القمة نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم لبحث تحديات القطاع الثقافي وسبل تنميته.

وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك، أن القمّة الثقافية تتبنى رؤية طموحة تهدف لخلق أثر إيجابي مشددا على ضرورة التعاون للارتقاء بالقطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه على مستوى العالم.

وأضاف: "نركز هذا العام بالتحديد على اقتصاد الثقافة وثقافة الاقتصاد وندرك أن نجاح أي مجتمع يعتمد على تبني أصحاب القرار والمشرعين في كافة المناصب - الثقافة كأولوية في اتخاذ القرارات - ويجب أن تصبح جزءا من النظام البيئي في قطاع التعليم من صفوف الصغار إلى الصفوف الثانوية لتصبح جزءا من الحياة اليومية".

وأكد أن "البيئة الثقافية تواجه أكثر من أي وقت مضى مخاطر وتحديات تشمل تأمين احتياجات التمويل وحزم التحفيز للبرامج الثقافية إلى جانب كيفية تشجيع الأعمال الخيرية. نفهم أكثر من أي وقت مضى أننا قادرون على توفير الحلول للإنسانية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد