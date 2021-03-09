بعد توقف استمر 7 سنوات..عودة الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

استأنفت الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد توقف استمر 7 سنوات.

وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية آتية من بنغازي (شرق) في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت غ) الثلاثاء في مطار مصراتة (غرب) كما أعلنت الشركة.

ومن المفترض أن تنظم 4 رحلات أسبوعية من أجل "لملمة شمل أبناء الوطن"، وفقا للشركة الوطنية.

وأصبحت البلاد مذاك مسرحا لأعمال عنف دموية بين فصائل مسلحة وما زالت غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.

وتم تعليق الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة في نيسان/أبريل 2014 بسبب الاشتباكات بين الفصائل والصراع على النفوذ.

ويقع ميناء مصراتة والمدينة التجارية على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

هل يحسم مصير حكومة ليبيا؟

يستأنف البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت، وسط توقعات بتأجيلها مرة أخرى إلى حين إدخال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تعديلات على التشكيلة المقترحة، في ظل استمرار الخلافات وتباين وجهات النظر بين أعضاء البرلمان، وهو ما ينذر بعرقلة اعتماد الحكومة ويهدّد بتأخير مباشرة مهامها وخلط الأوراق من جديد.

وقال النائب بالبرلمان صالح افحيمة لـ"العربية.نت"، إن الاتجاه العام أو الغالب داخل البرلمان يذهب نحو تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة أياما أخرى، مشيرا إلى أنه على الدبيبة إجراء بعض التعديلات على تشكيلته الوزارية حتى تحظى بثقة النواب، مؤكدا وجود تباين في وجهات النظر بين النواب تحتاج إلى وقت أكثر حتى يحدث تقارب بينهم.

وتواجه عدة شخصيات اقترحها رئيس الحكومة لتولي حقائب وزارية تحفظات واعتراضات من قبل عدد من النواب سواء لوجود شبهات فساد تلاحقها أو لعلاقات مشبوهة تربطها برموز التطرف وقيادات في تنظيم الإخوان، على رأسها وزيرة الخارجية المقترحة لمياء بوسدرة التي تواجه انتقادات تشكّك في كفاءتها وجدارتها بالمنصب.