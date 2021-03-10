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استطلاع: 72% من المقيمين في الإمارات والسعودية مستعدون للسفر

كورونا والسفر - تعبيرية
كورونا والسفر - تعبيرية
طيران

استطلاع: 72% من المقيمين في الإمارات والسعودية مستعدون للسفر

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العربية.نت

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كشفت منصة حجز الرحلات والفنادق كلير تريب، أن 72% من المقيمين في الإمارات والسعودية مستعدون للسفر خلال الأشهر الستة المقبلة في ظل إجراءات السلامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر أمس في دبي لإعلان "تقرير إحصاءات السفر" ونتائج استطلاع شمل 5 آلاف مسافر 68% منهم بالإمارات و32% بالسعودية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى "كلير تريب" أميت تانيجا، إن الاستطلاع يظهر إقبالاً على السفر الفترة المقبلة رغم البيئة الصعبة الحالية لحركة الطيران العالمية نتيجة استمرار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.

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وأضاف أن 16% من المستطلعين أبدوا ارتياحهم للسفر بعد تلقيهم اللقاح ضد كوفيد 19، مؤكداً أن تسارع حملات التطعيم في الإمارات يشجع العودة إلى السفر ويعزز ثقة المسافرين القادمين، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأشار إلى أن 65% من المشاركين حددوا تدابير الثقة مثل عوامل تمكين السفر الآمن وانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس باعتبارها عوامل رئيسة عند التخطيط للسفر، مضيفاً أن 35% يرون أن قواعد الحجر الصحي السهلة والقدرة على تحمل التكاليف أساسية لتحديد وجهة السفر.

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"كلير تريب" ستيوارت كرايتون، إن أحد مفاتيح التعافي هو قدرة صناعة السفر على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للركاب، موضحاً أنه من المشجع أن يتوق المسافرون إلى السفر مرة أخرى، تقع على عاتق الصناعة مسؤولية بناء الثقة وتمكين العملاء من اتخاذ قرارات السفر.

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