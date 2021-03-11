طيران الإمارات تُخير الموظفين بشأن لقاح كورونا

خيّرت شركة طيران الإمارات في دبي موظفيها بين الحصول على لقاح مجاني للوقاية من كوفيد-19 أو دفع تكلفة الفحوص المتكررة لإثبات خلوهم من العدوى وحذرت من أن العاملين غير المحصنين من المرض قد يتسببون في مشكلات تشغيلية للشركة.

وأبلغت الشركة أطقم الضيافة في بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليه رويترز أنه اعتبارا من 15 مارس/آذار سيتعين على من لم يتلقوا اللقاح الدفع مقابل فحص نتيجته معتمدة لمدة سبعة أيام قبل بدء الرحلة التي سيقومون بها أو في وقت التأهب للتغطية عن زملائهم المتغيبين.

وذكر البريد الإلكتروني "قد تفرّق بعض الدول مستقبلا فيما يتعلق بمعايير السماح بالدخول إليها بين من تلقوا اللقاح ومن لم يتلقوه، وبأخذ ذلك في الاعتبار، أصبح تحصين العاملين ضرورة ليس فقط من زاوية الصحة والسلامة ولكن من ناحية تشغيلية أيضا".

وقالت الشركة إن المعفيين من ذلك هم من ينتظرون الجرعة الثانية من اللقاح ومن سجلوا لتلقيه ومن لديهم أسباب طبية تمنعهم أو أصيبوا بالعدوى مؤخرا.

وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز إن تلك السياسة تنطبق على كل الموظفين في الإمارات لكنها لم تضف مزيدا من التفاصيل.

ووفرت طيران الإمارات المملوكة للحكومة لقاحا طورته شركتا فايزر وبيونتيك وآخر طورته شركة سينوفارم الصينية بالمجان منذ يناير/ كانون الثاني.

ويتكلف فحص كوفيد-19 عادة نحو 150 درهما (40 دولارا) في عيادات خاصة وعامة في دبي وهو متاح بسهولة إلى حد ما.

وذكر البريد الإلكتروني الداخلي أن نحو 60% من طواقم الطيران حصلوا على اللقاح بالكامل أو جزئيا أو على موعد مع تلقيه.

ولدى مجموعة الإمارات، التي تشمل شركة الطيران، 81334 موظفا حتى سبتمبر/أيلول الماضي وبعضهم يعمل من خارج الإمارات.

وحثت شركات أخرى في الإمارات موظفيها على الحصول على اللقاح وتطلب المكاتب الحكومية من الموظفين الذين لم يتلقوه الدفع مقابل فحوص متكررة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 إلا إذا كان لديهم سبب طبي يمنع حصولهم على اللقاح.

ولدى الإمارات، التي سجلت حتى الآن 417909 حالات إصابة منذ بدء الجائحة، ثاني أعلى معدل تحصين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

ولقاحات فايزر وسينوفارم وأسترا زينيكا متاحة بالمجان في دبي لكن الأولوية لمن يستوفون بعض المعايير مثل أن تزيد أعمارهم عن 40 عاما.