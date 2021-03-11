.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طيران الإمارات تُخير الموظفين بشأن لقاح كورونا

طيران الإمارات مناسبة
عمليات تشغيل تابعة لمجموعة طيران الإمارات
طيران الإمارات

طيران الإمارات تُخير الموظفين بشأن لقاح كورونا

يتكلف فحص كوفيد-19 عادة نحو 150 درهما

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

خيّرت شركة طيران الإمارات في دبي موظفيها بين الحصول على لقاح مجاني للوقاية من كوفيد-19 أو دفع تكلفة الفحوص المتكررة لإثبات خلوهم من العدوى وحذرت من أن العاملين غير المحصنين من المرض قد يتسببون في مشكلات تشغيلية للشركة.

وأبلغت الشركة أطقم الضيافة في بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليه رويترز أنه اعتبارا من 15 مارس/آذار سيتعين على من لم يتلقوا اللقاح الدفع مقابل فحص نتيجته معتمدة لمدة سبعة أيام قبل بدء الرحلة التي سيقومون بها أو في وقت التأهب للتغطية عن زملائهم المتغيبين.

وذكر البريد الإلكتروني "قد تفرّق بعض الدول مستقبلا فيما يتعلق بمعايير السماح بالدخول إليها بين من تلقوا اللقاح ومن لم يتلقوه، وبأخذ ذلك في الاعتبار، أصبح تحصين العاملين ضرورة ليس فقط من زاوية الصحة والسلامة ولكن من ناحية تشغيلية أيضا".

شركة تسلا تتعرض للاختراق في هذه الدولة شركات تسلا شركة تسلا تتعرض للاختراق في هذه الدولة

وقالت الشركة إن المعفيين من ذلك هم من ينتظرون الجرعة الثانية من اللقاح ومن سجلوا لتلقيه ومن لديهم أسباب طبية تمنعهم أو أصيبوا بالعدوى مؤخرا.

وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز إن تلك السياسة تنطبق على كل الموظفين في الإمارات لكنها لم تضف مزيدا من التفاصيل.

ووفرت طيران الإمارات المملوكة للحكومة لقاحا طورته شركتا فايزر وبيونتيك وآخر طورته شركة سينوفارم الصينية بالمجان منذ يناير/ كانون الثاني.

ويتكلف فحص كوفيد-19 عادة نحو 150 درهما (40 دولارا) في عيادات خاصة وعامة في دبي وهو متاح بسهولة إلى حد ما.

وذكر البريد الإلكتروني الداخلي أن نحو 60% من طواقم الطيران حصلوا على اللقاح بالكامل أو جزئيا أو على موعد مع تلقيه.

ولدى مجموعة الإمارات، التي تشمل شركة الطيران، 81334 موظفا حتى سبتمبر/أيلول الماضي وبعضهم يعمل من خارج الإمارات.

وحثت شركات أخرى في الإمارات موظفيها على الحصول على اللقاح وتطلب المكاتب الحكومية من الموظفين الذين لم يتلقوه الدفع مقابل فحوص متكررة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 إلا إذا كان لديهم سبب طبي يمنع حصولهم على اللقاح.

ولدى الإمارات، التي سجلت حتى الآن 417909 حالات إصابة منذ بدء الجائحة، ثاني أعلى معدل تحصين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

ولقاحات فايزر وسينوفارم وأسترا زينيكا متاحة بالمجان في دبي لكن الأولوية لمن يستوفون بعض المعايير مثل أن تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب! شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب!
بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا
اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح

قبل أن تذهب

تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة
تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة

اكتشف المزيد