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محمد بن راشد يطلق "خطة دبي الحضرية 2040"

محمد بن راشد يطلق «خطة دبي الحضرية 2040»
خطة دبي الحضرية 2040
دبي

محمد بن راشد يطلق "خطة دبي الحضرية 2040"

مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف خلال 20 عاماً

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دبي - العربية.نت

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اعتمدت دبي مخططها الحضري الجديد حتى العام 2040 الهادف لأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وستتضاعف مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مرة ونصف، وستزيد أطوال شواطئ دبي 400% خلال العشرين عاما المقبلة.

وبحسب المخطط سيكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بتغريدة في تويتر اليوم السبت، أن هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة.

وقال إن المخطط الحضري، يهدف إلى توفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.

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تتوقع الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 زيادة سكانية بنسبة 76% إلى 5.8 مليون شخص بحلول عام 2040.

ومن المتوقع أن يعيش 55% من السكان على بُعد 800 متر (0.5 ميل) من وسائل النقل العام، وفقا لتغريدة أخرى لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد.

يتضاعف توسع دبي وهي مركز السياحة والأعمال في الشرق الأوسط على الرغم من التحديات الاقتصادية المزدوجة الماثلة أمام دول منطقة الخليج، من جائحة كورونا ومن انخفاض أسعار النفط.

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