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الخطوط البريطانية تدعو لاستخدام جوازات السفر الصحية الرقمية

File photo of British Airways Boeing 747 takes off from Heathrow Airport in west London. (Reuters)
بريتش إيروايز
اقتصاد بريطانيا

الخطوط البريطانية تدعو لاستخدام جوازات السفر الصحية الرقمية

تطالب الحكومة بوضع خطة واضحة لاستئناف الرحلات الدولية

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دبي - العربية.نت

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طالبت شركة "الخطوط الجوية البريطانية" حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بوضع خطة واضحة لاستئناف الرحلات الدولية مما يسمح لها بالتخطيط لموسم السفر في الصيف المقبل.

وطالب الرئيس التنفيذي لـBritish Airways باعتماد جوازات السفر الصحية الرقمية من أجل التحقق من نتائج اختبار كورونا والتطعيم، إذ إن الشركة تعمل على تطبيقاتها الخاصة في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن بوريس جونسون أعلن في ديسمبر الماضي أن الرحلات الدولية لن تستأنف قبل الـ17 من مايو على أقرب تقدير.

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