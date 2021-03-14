.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا.. المطارات تسجل أعلى نسبة مسافرين منذ عام

السفر إلى أميركا
سجّلت المطارات في الولايات المتّحدة الجمعة أعلى حركة للمسافرين منذ عام
طيران

أميركا.. المطارات تسجل أعلى نسبة مسافرين منذ عام

بعد أن كانت جائحة كوفيد-19 قد تسبّبت في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

سجّلت المطارات في الولايات المتّحدة الجمعة أعلى حركة للمسافرين منذ عام، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة أمن النقل "تي إس إيه"، بعد أن كانت جائحة كوفيد-19 قد تسبّبت في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد.

وخلال نهار الجمعة، سُجّل وجود أكثر من 1,35 مليون مسافر في المطارات الأميركيّة، وهو أعلى رقم منذ 15 آذار/مارس 2020 عندما سافر 1,5 مليون شخص.

ورغم ذلك فإنّ هذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام.

موجة سفر في أميركا تثير القلق.. رقم قياسي في زمن الوباء قصص خاصة فيروس كورونا موجة سفر في أميركا تثير القلق.. رقم قياسي في زمن الوباء

وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحّية قد سُجّلت في الثالث من كانون الثاني/يناير، مع قرابة 1,33 مليون مسافر.

ويُعاود كثير من الأميركيّين الذين تلقّوا اللقاحات المضادّة للفيروس، السفر عبر الجوّ.

وفي الولايات المتّحدة، تلقّى 68,9 مليون شخص جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، وتمّ تطعيم 36,9 مليون شخص في شكل كامل، أي ما نسبته 11.1% من سكّان البلاد، وفقاً لبيانات صادرة السبت عن المراكز الأميركيّة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد