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"ويز إير أبوظبي" تسير رحلات جديدة إلى وجهتين في كازاخستان

شركة ويز إير
إحدى طائرات شركة وزير إير
أبوظبي

"ويز إير أبوظبي" تسير رحلات جديدة إلى وجهتين في كازاخستان

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دبي - العربية.نت

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أعلنت "ويز إير أبوظبي" بدء تسيير رحلاتها الجديدة من أبوظبي إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، اعتباراً من منتصف شهر مايو 2021.

وتضاف هذه الرحلات الجديدة إلى محفظة الشركة من وجهات السفر والبالغ عددها 13 وجهة، والتي تتوفر تذاكرها بأسعار تنافسية.

وستشغل الشركة أسبوعياً رحلتين إلى ألماتي يومي الاثنين والجمعة، ورحلتين إلى نور سلطان يومي الخميس والأحد.

شركات شركات "ويز إير" تحصل على الموافقة التنظيمية الأخيرة في الإمارات

وتتيح هذه الرحلات الجديدة التي تربط بين أبوظبي وكازاخستان الفرصة للمسافرين الراغبين بالسفر لزيارة الأصدقاء والأقارب أو بقصد العمل، السفر بأسعار تنافسية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

كما تتيح لهم فرصة التعرف على وجهات مميزة وتمكّن الزائرين من اختبار تجربة متميزة، للاطلاع على الثقافة الفريدة التي تتميز بها مدينة ألماتي، واستكشاف العاصمة الأصغر عمراً في العالم.

وتتوفر التذاكر بأسعار تنافسية تبدأ من 159 درهماً إماراتياً وذلك عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

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