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إيران تعلق رحلاتها الجوية مع العراق لمدة أسبوع

طائرات الخطوط الإيرانية
الخطوط الجوية الإيرانية
فيروس كورونا

إيران تعلق رحلاتها الجوية مع العراق لمدة أسبوع

بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور

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دبي - العربية.نت

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علقت إيران الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس.

وكانت إيران قد أغلقت 7 معابر حدودية مع العراق أمام رحلات المسافرين في فبراير الماضي، وذلك لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن المتحدث باسم مركز مكافحة كورونا في محافظة كرمنشاه مسعود بهرام نجاد، أنهم لم يرصدوا السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المحافظة، إلا أنهم اتخذوا قراراً بغلق المعابر الحدودية مع العراق، وذلك في إطار التدابير الاحترازية. وأضاف أن الأنشطة التجارية ستتواصل في المعابر المذكورة، وسط مراقبة شديدة من قبل الفرق الصحية.

وذكر موقع إيران إنترناشيونال، أن مساعد رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، فرهاد سلطاني، أعلن عن امتلاء وحدات العناية المركزة في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، بنسبة 100%، بسبب تزايد الإصابة بفيروس كورونا.

علما العراق وإيران
علما العراق وإيران

وأضاف سلطاني أنه "مع استمرار هذه الأوضاع، قد نواجه نقصاً في الخدمات الطبية، وقد تعجز المستشفيات عن الاستجابة".

وفي السياق، أعلن المسؤولون الصحيون عن زيادة بنسبة 75% من المصابين بفيروس كورونا في محافظة الأهواز، وزيادة 5 أضعاف في حالات الحجز في المستشفيات غربي هذه المحافظة.

كورونا.. إيران تغلق 7 معابر حدودية مع العراق إيران فيروس كورونا كورونا.. إيران تغلق 7 معابر حدودية مع العراق

يشار إلى أن 11 مدينة في محافظة الأهواز تمر بوضعية حمراء (عالية الخطورة) من المرض، وتم منع الدخول والخروج من هذه المدن.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، علي رضا رئيسي، إن "تفشي" السلالة البريطانية المتحورة في محافظة الأهواز، هو بمثابة "إنذار وتحذير" للجميع.

وكان محافظ الأهواز قد أعلن أن سبب تفشي كورونا الواسع في هذه المحافظة هو "دخول السلالة المتحورة للفيروس من العراق"، وأمر بإغلاق الحدود بين الأهواز والعراق.

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