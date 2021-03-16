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حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية في رأس الخيمة.. تعرف عليها

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حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية في رأس الخيمة.. تعرف عليها

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دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة - قائد عام الشرطة اللواء علي عبد الله النعيمي، حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تم اعتماد تطبيقها في الإمارة.

وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، للوقاية من انتقال وانتشار عدوى فيروس كوفيد – 19، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

منع انشاء خيام إفطار

حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية الهامة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال الشهر، تمثلت في منع إنشاء خيام إفطار الصائم أو تخصيص أماكن عامة لتناول الوجبات الجماعية، مع منع توزيع وجبات إفطار الصائم أمام المنازل، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة، أو من خلال التعاقد مع أحد المطاعم.

وفي ذات الجانب، ناشد عضو فريق والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة منذر بن شكر الزعابي، أصحاب المطاعم بضرورة الحرص على اتباع أقصى درجات الوقاية، وإعداد الوجبات باتباع أقصى درجات النظافة والصحة العامة، من قِبَلِ مُعدّي الوجبات، مع التأكد من سلامة وصحة مُعدّي ومُقدّمي الخدمة.

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كما يجب أن يتم وضع الوجبات في صناديق أو أكياس وإغلاقها بإحكام، مضيفاً بأنه يمنع منعاً باتاً توزيع وجبات إفطار الصائم داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيع وجبات الإفطار على مجمعات العمالة السكنية، من خلال التنسيق بين المطاعم، وإدارة سكن العُمّال في المنطقة.

كما يقتصر البيع في المطاعم على الوجبات العادية للجمهور باتباع أقصى درجات الإحترازية والوقائية، والتأكد من لبس الكمامات والقُفّازات لمقدمي الخدمة، مع عدم السماح بالتجمعات قبل أخذ الوجبات من قِبَلِ المستفيدين، وكذلك بعد أخذ الوجبات، مع ضرورة ضمان ترك مسافة 2 متر بين كل شخص والآخر، والتقيّد التام بلبس الكمامات الواقية.

المخالفة والمساءلة القانونية

وأكد الزعابي، بأنه في حال عدم التزام المطاعم أو المحسنين بهذه الشروط، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، سوف يتم التعرض إلى المخالفة والمسائلة القانونية، حفاظاً على أمن وسلامة صحة ووقاية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وأشاد بالجهود المثمرة التي تبذلها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في سبيل التصدي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وتحقيق الوصول إلى مجتمع آمن متعافي تماماً من هذه الجائحة دون أمراض أو خسائر في الأرواح.

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