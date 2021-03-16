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مصر تفرض رسوم دخول على مواطني الدول العربية بهذه القيمة

مصر للطيران
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
اقتصاد مصر

مصر تفرض رسوم دخول على مواطني الدول العربية بهذه القيمة

باستثناء الدول المرتبطة معها بإعفاءات متبادلة

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دبي - العربية.نت

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قررت وزارة الداخلية المصرية، تحصيل رسم تأشيرة دخول إلى مصر من جميع الدول العربية، بواقع 25 دولاراً.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن جمهورية مصر العربية، أصدرت تنظيماً جديداً لتأشيرات الدخول لها بفرض رسوم تأشيرة دخول بقيمة 25 دولاراً أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي.

وأضافت السفارة، أن هذا الإجراء يُطبق اعتباراً من 14 مارس 2021.

وأوضحت السفارة السعودية، أن مصر وفرت خدمة التحصيل بمكاتب البنوك المتواجدة في المطار، وتعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.

ويستثني القرار الدول المرتبطة مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

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