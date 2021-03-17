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عُمان تعلق الرحلات المباشرة من بريطانيا باستثناء الشحن

Indian nationals residing in Oman, wearing face masks due to the COVID-19 coronavirus pandemic, queue with their luggage at the check-in counter at a terminal in Muscat International Airport ahead of their repatriation flight from the Omani capital, on May 12, 2020. (AFP)
مطار مسقط
فيروس كورونا

عُمان تعلق الرحلات المباشرة من بريطانيا باستثناء الشحن

تمدد إغلاق الأنشطة التجارية في المحافظات من 8 مساء إلى 5 صباحاً

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دبي - العربية.نت

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أعلنت سلطنة عمان تعليق جميع الرحلات المباشرة من بريطانيا باستثناء رحلات الشحن، مثلما قررت تمديد إغلاق الأنشطة التجارية في المحافظات من 8 مساء إلى 5 صباحا.

وقررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا، حظر دخول القادمين من بريطانيا أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية.

ويسري قرار حظر السفر للقادمين من بريطانيا بدءا من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة المقبل حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون العمانيون.

ودعت اللجنة أفراد المجتمع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجنّب التجمعات، بما فيها الأسرية والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأية مناسبة كانت.

وكانت اللجنة أقرت مطلع مارس الحالي، إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس 2021م حتى صباح يوم السبت 20 مارس 2021.

ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحية، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

وأوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي في سلطنة عمان مطلع مارس الحالي، زيادةً في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجلت عددٌ من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلبًا على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.

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