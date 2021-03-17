عُمان تعلق الرحلات المباشرة من بريطانيا باستثناء الشحن

أعلنت سلطنة عمان تعليق جميع الرحلات المباشرة من بريطانيا باستثناء رحلات الشحن، مثلما قررت تمديد إغلاق الأنشطة التجارية في المحافظات من 8 مساء إلى 5 صباحا.

وقررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا، حظر دخول القادمين من بريطانيا أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية.

ويسري قرار حظر السفر للقادمين من بريطانيا بدءا من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة المقبل حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون العمانيون.

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اللجنة العليا تقرر منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، وحظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى أراضي #السلطنة ابتداءً من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة المقبل حتى إشعارٍ آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون. pic.twitter.com/WYwT9lqaZu — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 17, 2021

ودعت اللجنة أفراد المجتمع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجنّب التجمعات، بما فيها الأسرية والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأية مناسبة كانت.

وكانت اللجنة أقرت مطلع مارس الحالي، إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس 2021م حتى صباح يوم السبت 20 مارس 2021.

ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحية، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

وأوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي في سلطنة عمان مطلع مارس الحالي، زيادةً في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجلت عددٌ من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلبًا على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.