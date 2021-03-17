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هيئة الطيران الدولي تدعو الحكومات لدعم تذاكر السفر

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فيروس كورونا

هيئة الطيران الدولي تدعو الحكومات لدعم تذاكر السفر

لمساعدة القطاع المتضرر من كورونا

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت هيئة الطيران الدولي الحكومات لدعم تذاكر السفر لمساعدة القطاع المتضرر من كورونا.

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، تراجع حركة الرحلات الجوية الدولية بنسبة 85% بالمقارنة مع الفترة السابقة لجائحة كورونا.

وذكر الاتحاد أن حركة الطيران في الصين شهدت خلال يناير 2021 هبوطا حادا في الصين، بينما حصل تحسن في أميركا في نفس الفترة.

وأفادت الأرقام أن حركة النقل الجوي المحلية في الولايات المتحدة تحسنت "بوتيرة بطيئة جدا" في يناير الماضي.

وهبطت الرحلات الجوية المحلية حول العالم 47.4% من مستويات ما قبل الجائحة، بينما هوت الرحلات الجوية الدولية 85.6%.

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