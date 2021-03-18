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إسرائيل تدعم شركات الطيران بخطة قيمتها 210 ملايين دولار

طيران العال الإسرائيلي
طيران العال الإسرائيلي
طيران

إسرائيل تدعم شركات الطيران بخطة قيمتها 210 ملايين دولار

مُنيت العال بخسائر لعامين وتراكمت عليها الديون

متابع الغاء المتابعة

تل أبيب - رويترز

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أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن خطة طال انتظارها لمساعدة شركات الطيران في مواجهة أزمة فيروس كورونا وسط توقف حركة السفر الدولي منذ نحو عام.

وفي إطار برنامج مساعدة تشرف عليه وزارة المالية، ستشتري الحكومة تذاكر رحلات قيمتها 210 ملايين دولار مقدما من الناقلة الوطنية طيران العال ووحدتها للرحلات منخفضة التكلفة صن دور.

تُخصص التذاكر لأفراد الأمن العاملين في المطارات التي تُسيّر الشركتان رحلات إليها على مدى العشرين عاما المقبلة، حسبما ذكرته وزارة المالية في بيان.

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ولن يتغير الحجم حتى إذا تغيرت المتطلبات الأمنية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تعتزم خلال الأيام القادمة عرض ترتيبات شراء تذاكر على شركات الطيران الإسرائيلية الأخرى التي تحمل أفراد أمن جوي إسرائيليين على متن طائراتها.

كانت الحكومة الإسرائيلية تعرضت لانتقادات على عروض مساعدة سابقة كانت ستدعم تقديم قروض لشركات الطيران دون عون مالي مباشر.

وحصلت شركات طيران عالمية أخرى، مثل لوفتهانزا الألمانية، على دعم حكومي منذ الصيف الماضي.

وقالت وزارة المالية إن خطة الدعم ستحال إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة عليها خلال الأيام المقبلة.

مُنيت العال بخسائر لعامين وتراكمت عليها الديون لتمويل تجديد أسطولها. وعلقت الشركة جدول رحلاتها لنقل الركاب في مارس آذار من العام الماضي عندما أغلقت إسرائيل حدودها أمام معظم الأجانب في بداية الأزمة الصحية، مما أدى إلى تفاقم مشاكلها المالية.

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