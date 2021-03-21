16 دولة ضمن نظام يؤكد موثوقية الـPCR.. والتطبيق على الكويتيين فقط

قالت مصادر مسؤولة إن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أضافت إلى الآن نحو 16 دولة مع نظام "MUNA"، المختص بالتدقيق على المختبرات خارج الكويت، والتأكد من موثوقية شهادات الـ PCR الصادرة منها، لضمان عدم التلاعب والتزوير، مشيرة الى أنه سيتم تطبيق هذا النظام، وربط المختبرات الخارجية، وفق خطة زمنية مبرمجة لجميع الدول.

وأشارت إلى أن التطبيق حاليا على الكويتيين فقط وسيتبعه على جميع الركاب القادمين الى الكويت بعد فتح الأجواء بالكامل بعد اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في صحيفة "الأنباء".

وذكرت أن الطيران المدني حريص على تطبيق أقصى الاشتراطات الصحية والاحترازية على شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، وذلك من خلال تطبيق عمليات التفتيش المستمرة وفرض الغرامات التأديبية على الشركات المخالفة للاشتراطات، والتي منها فحوصات الركاب (pcr) والحجر المؤسسي.

وقالت إن عملية السفر تتم من خلال منصة "كويت مسافر" فقط وهي منصة رائدة تطبق التكنولوجيا الحديثة.