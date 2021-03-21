اليوم.. "قمة العرب للطيران" تناقش تأثير كورونا على القطاع

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات قمة العرب للطيران 2021، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة بالإمارات.

وبحسب بيان، فإن فعاليات الدورة الثامنة من القمة تُعقد تحت شعار "قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد"، وتناقش على مدار يومين تأثير جائحة كورونا وتداعياتها على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وتضم القمة عدداً من ورش العمل لمناقشة الجوانب المختلفة لقطاعي السياحة والطيران في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس، إن قمة العرب للطيران 2021 أول حدث ينعقد ميدانياً على أرض الواقع منذ بدء تفشي الجائحة.

من جانبه قال رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وإفريقيا ميكائيل هواري: "يظهر قطاع النقل الجوي دائماً مرونة في التعافي من الأزمات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتأقلم شركات الطيران في المنطقة مع البيئات المتغيرة، وستكون هذه الشركات لاعباً أساسياً في دفع عجلة التعافي الاقتصادي، ونتوقع في شركة إيرباص تعافي قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بشكل قوي".

و"قمة العرب للطيران" هي مبادرة تلتزم بتطوير قطاع الطيران والسياحة في العالم العربي عبر توفير منصة مثالية للحوارات البناءة حول التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتوصف القمة بأنها "المنصة الناطقة بقضايا القطاع"، وتستقطب سنوياً أكبر تجمع للصحافيين وممثلي وسائل الإعلام العرب وكبار المسؤولين والخبراء في قطاعي الطيران والسياحة. وتنعقد فعالياتها في مدينة عربية كل عام.