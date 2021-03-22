أبوظبي تعفي 12 دولة من الحجر الصحي.. بينها السعودية والمغرب

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19.

ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط، بحسب صحيفة الخليج.

القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 22 مارس 2021 تضم: السعودية، المغرب، أستراليا، الصين، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، موريشيوس، نيوزيلاندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).