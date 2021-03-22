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أوراسكوم للعربية: نتوقع تحسن السياحة الدولية بالربع الرابع

عقارات مصر

أوراسكوم للعربية: نتوقع تحسن السياحة الدولية بالربع الرابع

الشركة زادت قروضها من داخل مصر بـ 50 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، عمر الحمَامصي، في مقابلة مع "العربية" أن يكون التحسن في السياحة الخارجية في مصر، والذي يؤثر إيجابيا على نتائج الشركة، في مرحلة الربع الرابع من العام الحالي.

وقال الحمامصي إن "هذه التقديرات المتحفظة، تعكس اعتمادنا على السياحة الداخلية في المرحلة الحالية". بعد سنة صعبة تمكنا خلالها من رفع الإيرادات 7% بالرغم من تراجع إيرادات الفنادق 67% عام 2020.

وأضاف أن تفاؤل الشركة، في المرحلة المقبلة، مبني على ما تحقق في الربع الرابع من العام الماضي، الذي زادت فيه الإيرادات والمبيعات بنسبتي 31% و32 على التوالي.

كما توقع أن يواصل القطاع العقاري، والارتفاع في مبيعات القطاع العقاري بهذا التحسن، إلى جانب نسبة إشغال في فنادق الجونة وقطاع الفيلات للسياحة الداخلية تصل إلى 30%.

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وشرح أن الشركة لم تزل في الوقت الحالي، تركز على السياحة الداخلية والإقليمية في بعض الحالات، لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر حول حركة الطيران وتوزيع اللقاحات دوليا.

وكشف أن الشركة قامت بإعادة هيكلة ديون داخل مصر بقيمة 215 مليون دولار، كما أضافت مبلغ 50 مليون دولار من الديون الجديدة سيتقرر استخدامها في وقت لاحق.

واعتبر أن هذه الهيكلة والتمويلات، ستعطي مرونة أكبر، موضحا أنه جرى "مدة أجل الديون إلى 7 سنوات ولدينا مرونة كبيرة في السيولة، ولدينا رصيد 125 مليون دولار من النقد".

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