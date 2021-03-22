لأول مرة منذ تفشي الجائحة.. 1.5 مليون مسافر جواً داخل أميركا

قالت إدارة أمن النقل الأميركية الاثنين إن عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون أمس الأحد للمرة الأولى منذ مارس 2020، إذ يواصل السفر الجوي الانتعاش من الهبوط الناجم عن الجائحة.

بدد كوفيد-19 الطلب على السفر الجوي، إذ انخفض عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة 60% في 2020. لكن مع زيادة عدد الأميركيين الذين حصلوا على التطعيمات، بدأ الطلب والحجوزات المسبقة في الزيادة في الأسابيع الماضية.

وقالت الإدارة إنها فحصت 1.54 مليون شخص أمس الأحد، وهو أعلى مستوى يومي منذ 13 مارس 2020 واليوم الحادي عشر على التوالي من تخطي عدد الفحوصات المليون يوميا.