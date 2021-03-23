"العربية للطيران" متفائلة بالطلب على السفر صيفاً

قال الرئيس التنفيذي لـ"العربية للطيران" عادل العلي، إن الشركة متفائلة بشأن الطلب على فترة السفر الصيفية المقبلة، على الرغم من أنه حذر من أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك سيعيد الشركة إلى الربحية هذا العام.

وأضاف للصحافيين في النسخة الثامنة من قمة العرب للطيران 2021، التي تعقد في رأس الخيمة، أن الشركة ليس لديها خطط لتغيير طلبات الطائرات أو خطط التسليم، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وتهدف قمة العرب للطيران إلى تحفيز الحوارات الموسعة حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطيران في العالم العربي في الواقع الجديد.

وانطلقت الأحد، فعاليات قمة العرب للطيران 2021، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة بالإمارات.

وبحسب بيان، فإن فعاليات الدورة الثامنة من القمة عُقدت تحت شعار "قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد"، وناقشت على مدار يومين تأثير جائحة كورونا وتداعياتها على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وضمت القمة عدداً من ورش العمل لمناقشة الجوانب المختلفة لقطاعي السياحة والطيران في المنطقة.