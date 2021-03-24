بريطانيا تستهدف استئناف السفر الدولي في هذا الموعد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يهدف إلى الإعلان عن خطط لاستئناف الرحلات الجوية الدولية بحلول الخامس من أبريل، أي قبل أسبوع واحد من موعد صدور تقرير فرقة العمل الحكومية بشأن السفر.

وفي مؤتمر صحافي متلفز بث أمس الثلاثاء، حاول جونسون تخفيف التوقعات، محذراً من أن "الأمور تبدو صعبة بالتأكيد في الوقت الحالي" بسبب "الموجة الثالثة" من الإصابات بفيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية.

فيما قالت الحكومة في فبراير، إن المملكة المتحدة قد تعيد فتح السفر الدولي اعتباراً من 17 مايو على أقرب تقدير.

وتوقع تقرير من "فريق العمل العالمي للسفر" إعلان الخطة في 12 أبريل، لكن جونسون قال: "آمل بالتأكيد أن أقول المزيد بحلول 5 أبريل"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يتعرض جونسون لضغوط متزايدة من قطاع الطيران لوضع خطة ثابتة لاستئناف الرحلات الجوية، بينما يرغب العديد من زملاء جونسون المحافظين في رؤية القطاع مفتوحاً في أسرع وقت ممكن، لا سيما أن أكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة قد تلقوا التطعيم بالفعل. لكن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في القارة يعني أن الخطط قد تحتاج إلى تأجيل.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على تجديد "قانون فيروس كورونا"، الذي تم إدخاله العام الماضي لتفعيل الإغلاق الأول، يوم الخميس. لكن جونسون سيواجه تمرداً من بعض المتحفظين على توسيع القيود التي يعتقدون أنها تسبب ضرراً خطيراً لرفاهية الناس وسبل عيشهم.

وستسمح اللوائح الجديدة التي تم نشرها يوم الاثنين، للوزراء بتمديد الحظر على العطلات الدولية حتى 30 يونيو، على الرغم من أن الحكومة أصرت على أنه ستتم مراجعة ذلك بحلول 17 مايو.