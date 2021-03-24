.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تقدم فرصة لاستعراض التجارب السياحية المبتكرة

سياحة السعودية
سياحة السعودية

السعودية تقدم فرصة لاستعراض التجارب السياحية المبتكرة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، برنامج "كِرام"، لتعزيز التجارب السياحية الملهمة التي يقدّمها المبدعون والمبدعات لترسيخ الهوية الوطنية الأصيلة، وإظهار مشاعر الترحاب وكرم الضيافة، وإبراز ما تزخر به المملكة من حضارة وثقافة وتراث وفنون، ومعالم تاريخية ومدن حديثة، وبيئة متنوعة وطبيعة خلابة وأجواء ساحرة للسياحة، ليلتحق به أصحاب التجارب السياحية.

ويستند برنامج "كِرام" إلى كون التجربة السياحية تقوم على أساس فكرة أو تجربة تقدم للسائح مجموعة من الخدمات الشاملة والنوعية في إطار أنشطة سياحية، كزيارة أحد المعالم التاريخية أو الطبيعية، أو الانطلاق في جولة استكشافية للتعرف على أوجه الثقافة الأصيلة من فنون وأزياء ومذاق وموسيقى، أو الاستمتاع بالمغامرة أو التنزه أو التسوق.

وتم إطلاق البرنامج من قبل هيئة السياحة ليلتحق به أصحاب التجارب والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، من المواهب التي تم حشدها بمشاركة الخبراء في هذا المجال، ويقدم الدعم والتوجيه والمساندة من خلال التدريب والتأهيل وصقل المواهب وتطوير القدرات للانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح، ومشاركة منظومة السياحة السعودية في تحقيق أهداف القطاع.

مشروع البحر الأحمر يغير مفاهيم السياحة العالمية قصص خاصة سياحة السعودية مشروع البحر الأحمر يغير مفاهيم السياحة العالمية

ويستهدف البرنامج، فئتين رئيسيتين، الأولى "مقدمي التجارب" الذين يخدمون تطوير القطاع السياحي في المملكة، أما الفئة الثانية فهم "أصحاب الأفكار" الذين يطمحون في تنفيذ أفكارهم السياحية الفريدة بطابع أصيل على أرض الواقع.

ومن أهم ما يرتكز عليه برنامج "كِرام"، البحث عن التجارب السياحية الملهمة والساحرة، التي تأخذ السائح في رحلة يشاهد من خلالها "التراث السعودي الأصيل" و"الثقافة الغنية المتنوعة" الممتدة على الخريطة السعودية السياحية، وفق أعلى معايير درجات الرفاهية والهدوء والراحة.

وبإمكان الراغبين في الانضمام للبرنامج، التسجيل في البرنامج من خلال الموقع Kiram.sa في خمسة مسارات متنوعة هي " التراث والثقافة والفنون"، و"التذوق"، و"التناغم مع الطبيعة"، و"الرفاهية"، و"المغامرة"، وسيتم اختيار المرشحين وضمهم عبر عدة مراحل تحت إشراف نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال صناعة التجارب السياحية والتسويق وريادة الأعمال، وهي فرصة للشباب والشابات في السعودية، لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم السياحية النوعية غير التقليدية.

ويطبق "كِرام" أفضل المعايير العالمية لقياس أداء التجربة السياحية، التي سيتم عرضها خلال جميع المراحل؛ وذلك لضمان جودة التجربة السياحية التي ستساعد في تحقيق أهداف القطاع السياحي، لذلك ينطلق من قاعدة مليئة بالتنوّع الغني مع العديد من ذوي المعرفة والخبرة في المجال السياحي، ويسهم في إطلاق العنان للتصوّرات الجديدة التي تُمكّن الناجحين وتنمّي الشغف لديهم، وتدعم الحريصين على إبراز نماذجهم السياحية التي تغطّي كافّة النواحي في هذا المجال الحيوي.

ويخوض فريق عمل البرنامج تجارب سياحية مؤهلة بكامل تفاصيلها، ونقل المشاهدين إلى قلب التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد