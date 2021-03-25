دبي أسرع المدن عالميا في افتتاح الفنادق الجديدة

جاءت دبي في المركز الأول عالمياً في قائمة أسرع المدن في عدد الافتتاحات الفندقية خلال عام 2020، في الوقت الذي تسارعت الأعمال الإنشائية في العديد من المشاريع الفندقية التي تشهد سباقاً مع الزمن للانتهاء من أعمال البناء والافتتاح الرسمي قبل انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي في 1 أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر عاملة في القطاع السياحي والفندقي في دبي إكسبو 2020 دبي يشكل الخارطة الزمنية بالنسبة للعديد من الإنشاءات الفندقية، حيث يحرص العديد من ملاك الفنادق وشركات الإدارة من السلاسل الفندقية العالمية والمحلية على الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبيل افتتاح الحدث العالمي، مشيرين إلى أنه على الرغم من ظروف جائحة كوفيد-19 إلا أن كثيراً من الفنادق سرعت عمليتها الإنشائية للانتهاء في الوقت المحدد، وفقا لجريدة الرؤية.

وقال المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت للفنادق، حفيظ المرابطي: إن إكسبو يعتبر من العوامل التي تؤثر على الخطط التوسعية للمجموعات والسلاسل الفندقية العالمية في الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، ومع اقتراب موعد الحدث هناك العديد من الشركات التي تسعى لافتتاح فنادقها للاستفادة من التدفقات السياحية المتوقعة.

وأضاف أن مجموعة أسكوت في الإمارات حالياً تدير فندقَي أسكوت بارك بلايس دبي وسيتادينز مترو سنترال دبي، وتعتبر دولة الإمارات الوجهة الرئيسية لعمليات الشركة التوسعية على مستوى المنطقة وهناك خطط استراتيجية لتعزيز تواجدنا في الإمارات مشيراً إلى أن هناك مفاوضات لافتتاح فنادق جديدة في أبوظبي وفي الإمارات الشمالية التي تشمل رأس الخيمة والفجيرة، كما أن هناك دراسة لافتتاح فنادق جديدة في دبي تحت علامة سمرست التابعة لأسكوت، ونحضّر خلال العام الجاري 2021 لافتتاح فندقنا الجديد في دبي «سيتادينز قرية الثقافة دبي».