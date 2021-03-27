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تونس.. استئناف رحلات السياحة الدولية 19 أبريل المقبل

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تونس.. استئناف رحلات السياحة الدولية 19 أبريل المقبل

استئناف الرحلات سيتم وفق بروتوكول وإجراءات الوقاية من كورونا

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير السياحة التونسي، الحبيب عمار، عن استئناف الرحلات السياحية لوكالات السفر، بدءا من يوم 19 أبريل المقبل في ظل تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إن استئناف الرحلات سيتم وفق بروتوكول وإجراءات، سيتم ضبطها لاحقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وعادت الرحلات السياحية لفترة قصيرة في صيف 2020 عقب تدابير الإغلاق التي رافقت الموجة الأولى لجائحة كورونا، قبل أن تتوقف مجددا مع تفشي الفيروس الفتاك بسرعة أكبر خلال الموجة الثانية، بحسب وكالة "د ب أ".

وقال عمار "هذه الفترة من الموسم تعتبر هامة جداً للقطاع السياحي على اعتبار أن كل الوجهات السياحية تبدأ بتقديم ما لديها من عروض. تونس وجهة معروفة في البحر الأبيض المتوسط ويجب أن تكون جاهزة".

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