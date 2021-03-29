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الفنادق الشاطئية في الإمارات كاملة العدد

شاطئ في دبي
شاطئ في دبي
سياحة

الفنادق الشاطئية في الإمارات كاملة العدد

خلال عطلة الربيع

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت مواقع حجوزات الفنادق في دولة الإمارات، زيادة في مستويات الإشغال الفندقي في عدد كبير من المنشآت الفندقية، خاصة الفنادق والمنتجعات الشاطئية التي تستقطب العائلات المواطنة والمقيمة في الدولة، وذلك خلال عطلة الربيع.

وأشارت إلى نفاد العديد من الغرف المعروضة على مواقع الحجوزات في فئة محددة من المنشآت الفندقية، والتي تعرضها الفنادق على هذه المنصات، وفقا لصحيفة الخليج.

وزادت أسعار الليالي الفندقية في الجزء الأكبر من المنشآت الفندقية في دولة الإمارات بأكثر من 80% خلال الفترة ما بين 26 مارس و1 أبريل 2021، مقارنة مع أسعار أواخر فبراير ومطلع مارس.

وطرحت بعض الفنادق تخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 25%، ووفرت بعضها تذاكر دخول مجانية إلى الحدائق الترفيهية، وذلك لاستقطاب العائلات.

وأظهرت مواقع حجوزات الفنادق في دولة الإمارات، زيادة في مستويات الإشغال الفندقي في عدد كبير من المنشآت الفندقية، خاصة الفنادق والمنتجعات الشاطئية التي تستقطب العائلات المواطنة والمقيمة في الدولة. كما أشارت إلى نفاد العديد من الغرف المعروضة على مواقع الحجوزات في فئة محددة من المنشآت الفندقية، والتي تعرضها الفنادق على هذه المنصات.

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