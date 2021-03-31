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باريس تفقد أكثر من 18 مليار دولار من عائدات السياحة في 2020

سياحة - فرنسا
باريس
اقتصاد فرنسا

باريس تفقد أكثر من 18 مليار دولار من عائدات السياحة في 2020

بسبب كورونا

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فرانس برس

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صرح مسؤولون فرنسيون، اليوم، بأن منطقة باريس الكبرى خسرت 15.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من عائدات السياحة في العام الماضي مع انهيار عدد الزوار الوافدين لمدينة النور.

وقالت لجنة السياحة بالمنطقة إن عدد السائحين تقلص بنسبة الثلثين، وهو معدل غير مسبوق، إلى 17.5 مليون في العام الماضي، وأرجعت هذا إلى قيود السفر التي فُرضت حول العالم. وقبل الأزمة، كانت باريس تستقبل نحو 50 مليون زائر سنوياً.

وفي شهري يوليو وأغسطس الماضيين، كان الزوار الألمان الأكثر من بين العملاء الدوليين بحصة تزيد قليلاً على 18%. تلاهم الهولنديون والبريطانيون. وبلغ إجمالي عائدات السياحة للمنطقة 6.4 مليار يورو.

وسجلت مناطق الجذب السياحي الكلاسيكية في المنطقة، مثل قصر الملك لويس الرابع عشر في فرساي أو متحف أورسيه في باريس خسائر فادحة.

وذكرت اللجنة أن 2.7. مليون زائر زاروا متحف اللوفر، بانخفاض بنسبة 72%.

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