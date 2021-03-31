مؤشرات قوية على عودة الانتعاش لشركات الطيران الأميركية

تتصاعد وتيرة المؤشرات والأدلة التي تظهر تباعاً وتشير إلى أن عودة الانتعاش القوي لشركات الطيران في العالم والولايات المتحدة بشكل خاص قد أصبحت وشيكة وقريبة، وذلك بالتزامن مع عمليات التلقيح ضد "كورونا" التي يشهدها العالم بشكل متسارع والتوقعات بعودة قريبة للنشاط الاقتصادي وحركة السفر العالمية.

وأشارت تقارير اطلعت عليها "العربية.نت" إلى أن المسافرين في الولايات المتحدة عادوا إلى حجز الرحلات الجوية لقضاء إجازات ما بعد الوباء، وهو ما يشير إلى أن شركات الطيران الأميركية جاهزة للإقلاع وتستعد لعودة الانتعاش في سوق السفر العالمي.

وقال الخبير في قطاع الطيران مايك بويد: "عندما ننظر إلى ما يحدث نجد أنفسنا على ثقة بأنهم سيتخطون الأزمة الحالية. ستعود شركات الطيران إلى النمو مرة أخرى وسوف يتخطون هذه الأزمة".

وأضاف بويد في حديث نشرته مواقع إخبارية أميركية: "لقد كان المسافرون خائفين من الوصول إلى مدينة نيويورك، واكتشاف أنها خاضعة للحجر الصحي، أو تم إغلاق لوس أنجلوس، أو أشياء من هذا القبيل. عندما نحصل على مزيد من الثقة في الوجهة، سنرى المزيد من الأشخاص يسافرون"، في إشارة إلى أن السفر سينتعش بعد انتهاء الإجراءات والقيود المتعلقة بالوباء.

وقال بويد الذي يرأس شركة (Boyd Group International) والتي تقدم تحليلات للمطارات وشركات الطيران: "الآن، لا أحد يريد السفر إلى مكان لا يستطيع شراء الهامبرغر فيه".

وتؤكد البيانات الرسمية التي تصدر تباعاً ما يذهب إليه بويد، حيث تقول إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة إن أكثر من مليون شخص مروا يومياً عبر مطارات البلاد خلال الفترة من 11 مارس وحتى 28 مارس 2021. وبحلول 28 مارس، تجاوز هذا العدد 1.5 مليون.

أما خلال نفس الفترة من عام 2020 فقد انخفض العدد من 1.7 مليون إلى 184 ألفاً فقط، حيث أغلق فيروس كورونا جزءاً كبيراً من اقتصاد الولايات المتحدة.

لكن هذه الأرقام تظل أقل من تلك المتعلقة بالعام 2019، عندما كان عدد الركاب يومياً يتراوح بين 2.1 مليون و2.6 مليون في الولايات المتحدة.

وقالت المحلل ريموند جيمس في شركة "سافانثي سيث" إن "اتجاهات شركات الطيران الأميركية تبدو مشجعة، لأن تعافي الحجوزات خلال الفترة من أوائل مارس حتى الوقت الحاضر هو الأقوى حتى الآن منذ بدء الوباء العام الماضي، وهو عند 70% إلى 80% من المستويات التي كانت عام 2019".

في غضون ذلك، تتوقع محللة الطيران هيلان بيكر حدوث زيادة مطردة في السفر بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع القادم. وقالت في مذكرة حديثة: "مع طرح اللقاحات في الولايات المتحدة، نعتقد أننا في غضون أسابيع من إعادة الافتتاح على نطاق واسع وزيادة السفر".

وتأتي هذه التوقعات فيما تستعد شركات الخطوط الجوية إلى الإبلاغ عن أرباحها للربع الأول اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا" إن "القصة الحقيقية لربع السنة بدأت منذ حوالي خمسة أو ستة أسابيع عندما بدأنا في زيادة الحجوزات، وتزامن ذلك بوضوح مع الثقة في السوق، وبدأ الناس في حجز خططهم للربيع والصيف".

وبدأت شركات الطيران في توسيع جداول رحلاتها، حيث أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" عن رحلات جوية بدءاً من أبريل بين نيويورك وكاليفورنيا، حيث أطلقت شركة الطيران مسارات جديدة من مطار جون كنيدي الدولي.

من جانبها، وسعت شركة الخطوط الجوية الأميركية (AAL) رحلاتها إلى أميركا الجنوبية وقالت الأسبوع الماضي إنها سددت بالفعل قرضاً بقيمة 550 مليون دولار تلقته العام الماضي من الحكومة الأميركية لتجاوز جائحة فيروس كورونا، حيث كانت شركة الطيران تلقت القرض كجزء من حزمة مساعدات فيروس كورونا المعروفة باسم قانون (CARES).