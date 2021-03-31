أبل تطلق جواز سفر كورونا خلال أيام

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، اليوم الأربعاء، إن تصريح سفر رقميا لنتائج فحوص كوفيد-19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة أبل في منتصف أبريل نيسان.

وكان من المزمع إطلاق تصريح السفر الرقمي، الذي يمر حاليا بمرحلة اختبار، بحلول نهاية مارس آذار.

وقال كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي لأياتا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط إن من المتوقع إطلاق التطبيق على منصة أبل في 15 أبريل/ نيسان تقريبا، ثم في وقت لاحق على منصة أندرويد.

وقال العوضي "لكن التطبيق سيحقق نجاحه فقط عندما تستخدمه شركات الطيران، والدول المختلفة، والمطارات".

كانت شركة فيرجن أتلانتيك للطيران، ومقرها بريطانيا، قالت يوم الجمعة إنها ستجرب تطبيق أياتا على مسار لندن إلى بربادوس بدءا من 16 أبريل نيسان. وقالت بربادوس إنها ستقبل التصريح على حدودها، لتصبح من أوائل الدول قبولا لتصريح رقمي بدلا من الوثائق الورقية.

وقالت أياتا إن تصريح السفر سيساعد في تسريع عمليات تسجيل الوصول.

وقال العوضي "عدد كبير من شركات الطيران طلبت الانضمام (لاستخدام التطبيق)".