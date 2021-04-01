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مصر تستقبل 500 ألف سائح بـ 3 أشهر.. الإيرادات 800 مليون دولار

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مصر تستقبل 500 ألف سائح بـ 3 أشهر.. الإيرادات 800 مليون دولار

تسهم السياحة بـ 15% من الناتج القومي في البلاد

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القاهرة - رويترز

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قالت نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، غادة شلبي، الخميس إن إيرادات القطاع تراوحت بين 600 و800 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، بينما بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 500 ألف سائح، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن "سكاي نيوز عربية".

تسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي في مصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

أغلقت مصر الفنادق في مارس عندما بدأت أزمة كورونا بها ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50%.

وأضافت شلبي أن أعداد السائحين في مارس بلغت مثلي أعداد السائحين في فبراير "نحن في انتظار موسم سياحي إيجابي، ونأمل في عودة السياحة أكثر مع تلقي اللقاحات".

أعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو. وبلغت إيرادات السياحة في مصر خلال 2020 نحو 4 مليارات دولار بانخفاض 70% من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.

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